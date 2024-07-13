Сотрудники Госавтоинспекции Новгородского района провели рейд по выявлению нарушений правил мотоциклистами

В Новгородской области полиция провела очередное профилактическое мероприятие "Автотранспорт", направленное на снижение количества правонарушений несовершеннолетними водителями, управляющими мотоциклами, мопедами и скутерами.
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