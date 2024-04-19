Расписание электричек на станции «Стрешнево» изменится из-за ремонтных работ

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится 28-29 апреля в связи с проведением капитального ремонта 1 главного пути на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино Сортировочное.
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