Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о высылке мигрантов из России

По словам Вячеслава Володина, на рассмотрении сейчас находится 25 проектов, связанных с приезжими Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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