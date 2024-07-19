Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о высылке мигрантов из России

По словам Вячеслава Володина, на рассмотрении сейчас находится 25 проектов, связанных с приезжими Госдума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.