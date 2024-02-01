Новая версия минивэна Voyah Dream появилась в России

В России начались продажи новой версии гибридного минивэна Voyah Dream с увеличенным запасом хода. Цена автомобиля в модификации Long Range стартует от 10,9 млн рублей, говорится в сообщении китайского бренда, которое поступило «Известиям» 1 февраля.
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