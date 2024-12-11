Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Гениальный  мозг  Гейтса  ,  видимо  ,  был  подключен  к  какой-то  таинственной  далекой  *ноосфере*  в  глубоком  ...Билл Гейтс расска...
  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...МИД Нидерландов: ...
  • Lyudmila
    Не сыпать соль не дороги и тротуары!!!Как защитить обув...

Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов

Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов

Анастасия Волочкова раскритиковала администрацию Большого театра за продажу билетов через аукционы. Как сообщает издание Абзац, известная балерина выразила недовольство по поводу ситуации, когда два билета были проданы на аукционе за 400 тысяч рублей, утверждая, что в театре якобы занимаются перепродажей билетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх