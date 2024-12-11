Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов

Анастасия Волочкова раскритиковала администрацию Большого театра за продажу билетов через аукционы. Как сообщает издание Абзац, известная балерина выразила недовольство по поводу ситуации, когда два билета были проданы на аукционе за 400 тысяч рублей, утверждая, что в театре якобы занимаются перепродажей билетов.