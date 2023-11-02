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Что слушать на фестивале виолончельной музыки Vivacello

Что слушать на фестивале виолончельной музыки Vivacello

Произведения Луиджи Боккерини, «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, Органная хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в джазовой обработке и концерт-лекция про историю виолончели — гид по фестивалю Vivacello.

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