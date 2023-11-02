Что слушать на фестивале виолончельной музыки Vivacello

Произведения Луиджи Боккерини, «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, Органная хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в джазовой обработке и концерт-лекция про историю виолончели — гид по фестивалю Vivacello.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии