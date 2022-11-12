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Уткин – Родниной: «Дайте клубам зарабатывать. Надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу или рекламу пива на стадионах. Полдня работы Госдумы»

Василий Уткин отреагировал на высказывание Ирины Родниной. Депутат Госдумы РФ заявила, что господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным клубам.

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