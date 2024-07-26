Фото: Красный бор хотят застроить многоэтажками

Там может появиться квартал с домами переменной этажности Шесть месяцев назад администрация города Смоленска не одобрила проект строительства многоэтажек в Красном бору, однако застройщик не отказался от своей идеи.
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