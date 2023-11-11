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Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО

   Российский союз автомобильных страховщиков (РСА) готовит новые версии энциклопедий о средней стоимости запасных частей, материалов и нормах рабочего времени, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО.

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