Российским пенсионерам повысят пенсии в ноябре

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РИА Новости рассказала, что пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, увеличатся с 1 ноября.