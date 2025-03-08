NYT: Маск поссорился с госсекретарем Рубио и министром транспорта Даффи

Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP / Keystone Press Agency Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск вступил в перепалку с госсекретарем Марко Рубио и министром транспорта страны Шоном Даффи.
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