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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Докукина: «Тутберидзе достаточно строгая, но очень добрая, хорошо ко мне относится. Я не знаю лучшего тренера»

12-летняя фигуристка Анна Докукина рассказала, как попала в группу Этери Тутберидзе . «Межсезонье провела хорошо.

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