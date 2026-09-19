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Матвиенко: мнение Запада о выборах не интересует Россию

Матвиенко: мнение Запада о выборах не интересует Россию

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Москву не интересует отношение западной стороны к выборам, которые проводятся в России с 18 по 20 сентября.

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