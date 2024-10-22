🫡🇷🇺Российские бойцы затрофеили еще один бронеавтомобиль «Козак-2М» ВСУ #ВСУ #СВО #ЗСУ #Козак #Казак.
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🫡🇷🇺Российские бойцы затрофеили еще один бронеавтомобиль «Козак-2М» ВСУ #ВСУ #СВО #ЗСУ #Козак #Казак.
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