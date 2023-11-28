Арктическая азбука вошла в шорт-лист премии российского общества «Знание»

На выставке-форуме «Россия» она отмечена в номинации «Лучшая просветительская книга». В разработке азбуки участвовали ученики педклассов из Салехарда, дошкольники, сотрудники департамента образования ЯНАО, региональных центра выявления и поддержки одарённых детей и института развития образования, а также представители научного сообщества.
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