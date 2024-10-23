Сергей Шнуров развелся с четвертой женой, но делить детей и имущество не намерен

Фото: news.myseldon.com/ Сергей Шнуров официально завершил брак со своей супругой. Важные новости России за неделю связывают этот шаг с тем, что в конце сентября Ольга Абрамова, четвертая жена музыканта, подала заявление на развод с лидером группы «Ленинград».