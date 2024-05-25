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Посетил Эдинбург

Посетил Эдинбург

﻿﻿Или, как говорят местные жители, Эдинбро Посетил туалетную хижину королевы Марии Стюарт Артур собирается занять трон я пил эль Освежитесь национальным блюдом хаггис, брюквой и картофелем оригинальная презентация Я сходил в Национальный музей Шотландии, вход в который бесплатный Я заглянул в Эдинбургский замок, и охрана была такая классная Полюбуйтесь размером памятника сэру Вальтеру Скотту шпиль прекрасен Нашел интересные ворота Меня удивило уникальное инженерное решение Конечно это не для холодных регионов Я не пошел в самый маленький в мире виски-бар — он был закрыт Я не пойду, даже если он открыт Но я, конечно, пил виски, и мне не следовало ехать в Шотландию Они спросят, как вы хотите его подавать – как есть, с водой или со льдом.

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