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Лента новостей Крыма

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Видео, которое лучше не видеть: Готовится удар по Крыму

Видео, которое лучше не видеть: Готовится удар по Крыму

Пока всё внимание русского общества приковано к событиям на северном участке фронта, где украинское командование продолжает утилизацию войск в промышленных масштабах, крайне неприятная тенденция обозначилась на юге.

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