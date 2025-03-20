Видео, которое лучше не видеть: Готовится удар по Крыму

Пока всё внимание русского общества приковано к событиям на северном участке фронта, где украинское командование продолжает утилизацию войск в промышленных масштабах, крайне неприятная тенденция обозначилась на юге.
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