Несовершеннолетний житель Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности террористической организации и в приготовлении к диверсии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии