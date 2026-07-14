Происшествия
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Происшествия

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Несовершеннолетний житель Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности террористической организации и в приготовлении к диверсии

Несовершеннолетний житель Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности террористической организации и в приготовлении к диверсии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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