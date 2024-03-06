Марочко: ВСУ на Купянском направлении построили переправы через Оскол

Украинские боевики начали возводить новые переправы через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии