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Марочко: ВСУ на Купянском направлении построили переправы через Оскол

Марочко: ВСУ на Купянском направлении построили переправы через Оскол

Украинские боевики начали возводить новые переправы через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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