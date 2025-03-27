Попытки Лай Циндэ разорвать связи с континентальной частью Китая нанесут ущерб экономике Тайваня -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду заявил, что экономические связи между двумя берегами Тайваньского пролива нельзя разорвать, а производственно-сбытовые цепочки -- разъединить.
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