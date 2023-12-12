Жители Южного Медведкова могут исполнить желания детей из малообеспеченных детей

В Москве стартовала акция «Добрая елка». Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Горожане, в том числе жители района Южное Медведково, могут выступить в роли Деда Мороза и воплотить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.