Ночью запылали украинские заводы

ВС РФ нанесли удары по промышленным предприятиям на подконтрольной киевскому режиму территории. По словам мэра Харькова Игоря Терехов, атака продолжалась полтора часа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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