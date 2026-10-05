Интрига возникла на президентских выборах в Бразилии

Интрига на президентских выборах в Бразилии. После подсчета практически всех бюллетеней главные фавориты кампании - действующий глава государства Лула да Силва и его основной соперник - кандидат от правой Либеральной партии сенатор Флавио Болсонару - получают практически равное число голосов - 45 и 47 процентов соответственно.