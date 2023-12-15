Мошенники устроили аудиоспектакль жительнице Алтая и получили миллионный "гонорар"

Они распределились по ролям и убедили женщину перевести все накопления на "безопасный счет" В Алтайском крае женщина перевела более 1 млн рублей мошенникам, которые слишком убедительно сыграли роли банкира и двух полицейских, сообщает региональное МВД.
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