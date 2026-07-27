«Врунам нужна хорошая память»: о чем Зеленский умолчал в интервью Sky News

Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу Sky News. Просроченный был неоригинален, тележурналист старательно обходил острые вопросы, тем не менее очередной спич Зеленского дает понять, чего дальше ждать от этого деятеля.
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