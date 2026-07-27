Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Врунам нужна хорошая память»: о чем Зеленский умолчал в интервью Sky News

«Врунам нужна хорошая память»: о чем Зеленский умолчал в интервью Sky News

Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу Sky News. Просроченный был неоригинален, тележурналист старательно обходил острые вопросы, тем не менее очередной спич Зеленского дает понять, чего дальше ждать от этого деятеля.

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