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В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать беспилотниками Москву

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать беспилотниками Москву

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву — приговор режиму президента Украины Владимира Зеленского, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пора уже накрыть этого головастика буданова.....
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14 час.

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