Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву — приговор режиму президента Украины Владимира Зеленского, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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