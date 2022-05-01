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Несмотря на жесткие высказывания Александра Гуревича, шоу «Сто к одному» выходит в эфир

Несмотря на жесткие высказывания Александра Гуревича, шоу «Сто к одному» выходит в эфир

После начала спецоперации на Украине многие артисты и телеведущие покинули страну. Они лишились работы и всех контрактов.

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