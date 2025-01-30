Новая пассия Илона Маска украла имя, создала ChatGPT и родила от него – кто такая Шивон Зилис Евгения КомароваВ сети активно обсуждают, кто такая новая пассия Илона Маска Шивон Зилис, которая украла имя, создала ChatGPT и родила от предпринимателя.