МИД Израиля объявил подготовке "необходимых решений" по Ливану

Израиль вскоре примет "необходимые решения" по Ливану, чтобы пресечь нападения на свою территорию со стороны радикального движения "Хезболлах" при этом надеясь на поддержку так называемого "мирового сообщества".
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