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Новак поручил ведомствам продолжать работу по обеспечению рынка РФ топливом

Новак поручил ведомствам продолжать работу по обеспечению рынка РФ топливом

Вице-премьер России Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, региональным администрациям и профильным компаниям продолжать взаимодействовать для обеспечения внутреннего рынка топливом.

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