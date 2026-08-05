Новак поручил ведомствам продолжать работу по обеспечению рынка РФ топливом

Вице-премьер России Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, региональным администрациям и профильным компаниям продолжать взаимодействовать для обеспечения внутреннего рынка топливом.
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