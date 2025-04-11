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Царьград

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Спецпосланник Трампа с необъявленным визитом прибыл в Россию

Спецпосланник Трампа с необъявленным визитом прибыл в Россию

Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, в планах — встреча с президентом Путиным.Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в необъявленным визитом прибыл в Москву, сообщает Axios со ссылкой на источник и данные FlightRadar.

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