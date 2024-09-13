Лечение весеннего недомогания лекарственными растениями

Весенняя усталость указывает нам на то, что наш организм нуждается в выведении шлаков. Весеннее лечение свежими травами включает в себя радость сбора растений, движение на свежем воздухе и осознанное участие в пробуждении природы.
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