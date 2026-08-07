Шри-Ланка: по меньшей мере два человека были убиты и еще четверо получили ранения после того, как в утренние часы по местному времени вспыхнули беспорядки среди заключенных тюрьмы Курувита в Ратнапуре, провинция Сабарагамува; Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать ситуацию.
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