Вильфанд рассказал о потеплении до 23 градусов в субботу в Москве

Известия/Константин Кокошкин На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов. В воскресенье в регион придет небольшое похолодание, температура воздуха составит 17-19 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.