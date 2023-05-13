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Вильфанд рассказал о потеплении до 23 градусов в субботу в Москве

Вильфанд рассказал о потеплении до 23 градусов в субботу в Москве

Известия/Константин Кокошкин На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов. В воскресенье в регион придет небольшое похолодание, температура воздуха составит 17-19 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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