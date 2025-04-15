Onze Mondial: реконструкция стадиона "Камп Ноу" будет завершена в сентябре

"Барселона" вернется на домашний стадион "Камп Ноу" в сентябре. Об этом сообщает Onze Mondial. Источник утверждает, что к этому времени должны завершиться строительные работы на стадионе - реконструкция "Камп Ноу" началась в июне 2022 года.