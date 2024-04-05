Кулеба убеждён в провале инициативы Столтенберга о создании фонда для Украины в €100 млрд

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, однако, по его мнению, реализация ее при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.
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