Кулеба убеждён в провале инициативы Столтенберга о создании фонда для Украины в €100 млрд

Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, однако, по его мнению, реализация ее при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.