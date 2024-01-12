Искусственный интеллект обнаружил, что не каждый отпечаток пальца уникален

Нейросеть открыла новый криминалистический маркер. Исследование долго не признавали из-за непрозрачности работы ИИ — сами разработчики не всегда понимают, каким именно образом он находит те или иные закономерности.
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