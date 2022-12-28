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Неймар покинул стадион после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь конца игры

Неймар покинул стадион после удаления в матче со «Страсбуром», не дожидаясь конца игры

Неймар покинул стадион сразу после удаления в матче против «Страсбура» (2:1). Нападающий «ПСЖ» был удален с поля на 62-й минуте, получив вторую желтую карточку за симуляцию.

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