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«Баффало» выиграл 5-й матч подряд. Разница шайб на отрезке – 24:9

«Баффало» выиграл 5-й матч подряд. Разница шайб на отрезке – 24:9

«Баффало» выиграл 5-й матч подряд, разница шайб на отрезке – 24:9. Сегодня «Сэйбрс» обыграли «Детройт» (6:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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