Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о мерах поддержки спортсменов и тренеров

Губернатор: «Создаем условия для развития массового и профессионального спорта в Смоленской области, поддерживаем наших атлетов и их наставников» На очередном заседании правительства региона обсудили меры поддержки спортсменов и тренеров.
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