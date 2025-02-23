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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Он также поблагодарил всех участников СВО.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отдельно отметив, что участники специальной военной операции отстаивают родную землю и будущее России.

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