Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Он также поблагодарил всех участников СВО.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отдельно отметив, что участники специальной военной операции отстаивают родную землю и будущее России.
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