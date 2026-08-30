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Авторадио

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Какие цветы можно подарить учителю на 1 сентября

Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3 тыс. рублей, иначе он может быть трактован как взятка.

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