В Актау у детской спортивной школы по теннису новый руководитель

Новым руководителем коммунального государственного учреждения «Актауская городская детско-юношеская спортивная школа по теннису» управления физической культуры и спорта Мангистауской области назначен Ержан Кожаев, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.
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