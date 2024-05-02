Узнаём глубинный Сочи Водопады на реке Мецкет малопосещаемы, но от этого не менее уникальны. Самый высокий из них носит имя Любви, по пути к нему встречаем Ступеньку, Красотку и Альзуту.
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Узнаём глубинный Сочи Водопады на реке Мецкет малопосещаемы, но от этого не менее уникальны. Самый высокий из них носит имя Любви, по пути к нему встречаем Ступеньку, Красотку и Альзуту.