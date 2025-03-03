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Несекретные материалы

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Эксперты назвали единственный ключ к восстановлению экономики Германии

Эксперты назвали единственный ключ к восстановлению экономики Германии

Бизнес призывает новое правительство действовать быстро и решительно, чтобы снизить затраты на энергоносители и повысить энергетическую безопасность, чтобы помочь Германии восстановить конкурентоспособность.

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