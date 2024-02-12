Театр абсурда
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Театр абсурда

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Это не «халатность», это — самая настоящая госизмена

Это не «халатность», это — самая настоящая госизмена

15 сентября 2023 года освобождён от должности руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько, который в течение почти полутора десятков лет возглавлял "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта, использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними".

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