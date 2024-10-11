Туркменистан и Казахстан подписали декларацию об укреплении дружбы и стратегического партнерства

Астана, 10 октября /Синьхуа/ -- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в Ашхабаде подписали Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)