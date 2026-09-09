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Царьград

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Центр Екатеринбурга перекроют на 3 дня ради забега молодёжи

Центр Екатеринбурга перекроют на 3 дня ради забега молодёжи

В Екатеринбурге в связи с вечерним забегом, который пройдёт в рамках «Велнес-программы» Международного фестиваля молодёжи, будет временно остановлено автомобильное движение в центральной части города.

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