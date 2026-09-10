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Аргументы недели

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Финансовый парадокс Киева: почему запрос на $27 млрд выглядит как шантаж европейских хозяев на фоне рекордных вливаний

Финансовый парадокс Киева: почему запрос на $27 млрд выглядит как шантаж европейских хозяев на фоне рекордных вливаний

Очередное заявление Владимира Зеленского о нехватке $27 миллиардов для нужд ВСУ вызвало закономерное недоумение в европейских столицах.

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Геннадий Бережнов

Клоун заявил о нехватке $27 миллиардов для нужд ВСУ и это  вызвало на Западе недоумение. Однако делать то нечего и нужно искать и думаю найдут. Только доходы от наших ЗВР направили 37,9 млрд. и спасибо не сказали. Нас обворовывают и внутри и на Западе, а мы и сделать ничего не можем!